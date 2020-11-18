У первого замакима Мангистауской области прошел обыск - источник

Есть вероятность, что он причастен к незаконным манипуляциям с газом.

Источники сообщают, что у первого заместителя акима Мангистауской области Алихана Краубаева прошел обыск. В акимате не подтвердили и не опровергли информацию, передает zakon.kz.

Накануне появилась информация о том, что у первого заместителя акима Мангистауской области прошел обыск. По какому делу проходил обыск, пока не известно. Чтобы это выяснить, мы направили запрос в Антикоррупционную службу.

В акимате области не подтвердили и не опровергли информацию об обыске. Там лишь сообщили, что Краубаев продолжает работать:

Доводим до вашего сведения, что первый заместитель акима Мангистауской области, Алихан Краубаев находится на рабочем месте и продолжает выполнять свои обязанности, - сообщил руководитель пресс-службы акима Мангистауской области Самат Сулей.

Ранее газета "Время" писала, что Антикоррупционная служба распутывает схему по снабжению регионов сжиженным газом. Выяснилось, что некоторые области получали больше газа, чем должны были, при этом сырье перепродавали, а государство несло убытки. Есть вероятность, что первый замакима Мангистауской области Алихан Краубаев причастен к незаконным манипуляциям с газом.

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