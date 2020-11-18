Алматинцу грозит штраф за танец в ТikТок в полицейской форме

Материалы производства для принятия решения направлены в суд.

Жителя Алматы привлекли к ответственности за незаконное ношение формы, передает zakon.kz.

В ходе мониторинга социальных сетей спецгруппой ДП выявлен факт незаконного использования форменного обмундирования сотрудника органов внутренних дел.

По сюжету, молодой мужчина, облачившись в форму полицейского, предлагает прохожим станцевать с ним в ТикТок, как метод увода от ответственности, - сообщили в Департаменте полиции.

Как отмечается, сотрудники отдела полиции при УП Алмалинского района установили молодого человека и привлекли к ответственности по ст. 675 КРКобАП - незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования.

Данная статья для частных лиц предусматривает штраф в размере 5 МРП – 13 890 тенге.

Материалы производства для принятия решения направлены в суд.

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