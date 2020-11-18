Отдыхающим за рубежом казахстанцам будут присваивать туристский код

Поправки в соответствующий законопроект рассмотрели на пленарном заседании Мажилиса.

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении поправки в проект закона по вопросам туристской деятельности , передает корреспондент zakon.kz.

Как отметила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, законопроект направлен на совершенствование государственного регулирования туристской отрасли, а также на создание необходимой правовой базы для развития сферы туризма.

Так, в рамках поправок будет введено понятие приоритетной туристской территории. Цель ее создания: повышение конкурентоспособности территории на туристском рынке за счет синергетического эффекта; повышение эффективности работы туристских организаций, входящих в туристский кластер; концентрация материальных и интеллектуальных ресурсов в наиболее перспективных точках развития туризма.

В целях повышения инвестиционной привлекательности на приоритетной туристской территории предполагается внедрение инвестиционных преференций с минимальным пороговым значением инвестиций в 200 тыс. МРП против установленного в действующем законодательстве - 2 млн МРП, - отметила глава Минкульта на пленарном заседании.

Также министр предложила ввести систему "tax free". По ее словам, будет определен оператор системы, порядок и условия осуществления. Появится отдельный туристский сбор с иностранцев - "bed tax" и операторов по данному сбору.

Ряд поправок направлен на повышение уровня защиты туристов на выездном туризме.

Предполагается внедрить механизм присвоения туристского кода гражданам Республики Казахстан выезжающих на зарубежный отдых, организованных туроператорами, а также регламентация порядка сбора и возврата сумм гарантирования, - уточнила Раимкулова.

По словам министра, также будет усовершенствована регуляторная политика в сфере туризма. Если до настоящего времени лицензия на туроператорскую деятельность выдавалась вне зависимости от направлений деятельности, то в целях упрощения ведения деятельности и снижения административных барьеров, законопроектом предлагаются такие меры как:

- перевод лицензирования туроператорской деятельности в сфере въездного и внутреннего туризма на уведомительный порядок.

- регламентация профилактического контроля без посещения.

- оптимизация разрешительных процедур в рамках законодательства об охране животного мира в целях воспроизводства животных и развития ранчеводства.

Как отметила глава МКС, вышеуказанные нормы дадут положительный эффект в развитии отрасли и станут действующим механизмом активизации инвестиций.

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