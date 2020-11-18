Аким ответил, поставят ли снова блокпосты в Алматы

Сагинтаев сделал заявление.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ответил на вопрос жителей мегаполиса о вероятности установки блокпостов вокруг города, передает zakon.kz.

Алматинцев и жителей других регионов беспокоит перспектива нового закрытия Алматы, как это было весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Сагинтаев рассказал, возможно ли это.

О том, закроется ли Алматы или нет, зависит от нас самих. Если мы не будем соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, и будем продолжать ходить на тои, то, возможно мы придем к этому. Мы же видели, что многие не могли попасть на работу и в город, когда стояли блокпосты. Здесь все зависит не только от Алматы, но и от алматинской агломерации, потому что, мы не можем отделиться от Алматинской области. Многие из области приезжают к нам на работу, в том числе и госслужащие, медработники. Поэтому все зависит от нас, если мы не хотим этого (закрыть город - прим.автор), то надо соблюдать все меры карантина. В противном случае, нет выхода, мы будем вынуждены это делать (закрыть город), - сообщил аким.

Альберт Ахметов

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