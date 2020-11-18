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Аким Алматы бьет тревогу: число больных COVID-19 быстро растет

Его беспокоит увеличение возраста заболевших.

Фото : pixabay.com18 ноября 2020, 19:15

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил о резком росте заболевших коронавирусом в мегаполисе и привел конкретные цифры, передает zakon.kz.

Алматы находится посередине - одной ногой в "желтой", другой в "красной" зоне. Эпидемия только продвигается дальше. За сутки 35 случаев. Колеблется каждый день между 35-40, то больше, то меньше. Давайте посмотрим, сколько пациентов у нас в отделении интенсивной терапии, то есть, в реанимации. В августе их было 59. В сентябре 14, в октябре 10, а за 15 дней ноября их уже 15. Растем, ситуация ухудшается. За 15 дней 15 пациентов взяли в реанимацию, - сказал Сагинтаев.

По его словам, коронавирус серьезно угрожает пожилым людям.

Кто лежит в реанимации? Средний возраст (пациентов, находящихся с ковидом в реанимации) в августе 65,7 лет, в сентябре 66,1 лет, в октябре 66,7 лет. Ноябрь - мы видим, пациенты в реанимации пожилые, больше поражает пожилых людей. Не от прямого ковида, а из за осложнений по хроническим болезням, - добавил аким.

По данным градоначальника, по реанимационным койкам для заболевших COVID-19 в Алматы всего 250 коек мощность, 167 из них в резерве. Занятость на утро 18 ноября - 23 койки, остальные свободны.

Альберт Ахметов


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