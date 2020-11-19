762 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 123 097 случаев

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 18 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 762 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 123 097 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 15395(+81),

в городе Алматы - 15367(+43),

в ВКО - 14408 (+252),

в Атырауской области - 11477(+17),

в Карагандинской области - 10879(+20),

в ЗКО - 7604(+40),

в Алматинской области - 5448(+33),

в городе Шымкент - 5310(+7),

в СКО - 5260(+79),

в Павлодарской области - 5209(+65),

в Костанайской области - 4489(+60),

в Акмолинской области - 4400(+42),

в Жамбылской области - 4282(+10),

в Туркестанской области - 3448(+2),

в Актюбинской области - 3427(+4),

в Мангистауской области - 3420(+2),

в Кызылординской области - 3274(+5).

В Казахстане 337 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 33,

в городе Алматы - 33,

в Акмолинской области - 14,

в Актюбинской области - 1,

в Алматинской области - 7,

в Атырауской области - 19,

в ВКО -73,

в Жамбылской области - 4,

в ЗКО - 8,

в Карагандинской области - 25,

в Костанайской области - 34,

в Кызылординской области - 15,

в Павлодарской области - 35,

в СКО - 36.

Всего в стране выздоровели – 111 172 человека от COVID-19.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!