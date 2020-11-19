762 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Всего в стране подтверждено 123 097 случаев
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 18 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 762 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 123 097 случаев, из них:
в городе Нур-Султан - 15395(+81),
в городе Алматы - 15367(+43),
в ВКО - 14408 (+252),
в Атырауской области - 11477(+17),
в Карагандинской области - 10879(+20),
в ЗКО - 7604(+40),
в Алматинской области - 5448(+33),
в городе Шымкент - 5310(+7),
в СКО - 5260(+79),
в Павлодарской области - 5209(+65),
в Костанайской области - 4489(+60),
в Акмолинской области - 4400(+42),
в Жамбылской области - 4282(+10),
в Туркестанской области - 3448(+2),
в Актюбинской области - 3427(+4),
в Мангистауской области - 3420(+2),
в Кызылординской области - 3274(+5).
В Казахстане 337 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 33,
в городе Алматы - 33,
в Акмолинской области - 14,
в Актюбинской области - 1,
в Алматинской области - 7,
в Атырауской области - 19,
в ВКО -73,
в Жамбылской области - 4,
в ЗКО - 8,
в Карагандинской области - 25,
в Костанайской области - 34,
в Кызылординской области - 15,
в Павлодарской области - 35,
в СКО - 36.
Всего в стране выздоровели – 111 172 человека от COVID-19.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!