Рост цен на продукты объяснил Мамин

Цены на продовольственные товары выросли более чем на 7%.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин рассказал, как стабилизировать ситуацию с ростом цен на продукты и снизить импортозависимость по некоторым товарам, передает корреспондент zakon.kz.

Цены на продовольственную группу выросли более чем на 7%. Основной рост цен был зафиксирован в период ЧП. Как вы знаете, в этот период закрывались границы, товарные рынки, особенно это повлияло на продовольственную группу и социальные товары. Это все дало такой негативный эффект, связанный с ростом цен на товары социально-значимого характера, - сказал Аскар Мамин на пленарном заседании Сената во время обсуждения республиканского бюджета на 2021-2023 годы.

По его словам, чтобы избежать роста цен, правительством сегодня принимается ряд мер, связанных с обеспечением форвардного закупа, с обеспечением встречных обязательств бизнеса в обмен на субсидии.

В целом мы отслеживаем позиции по 29 социально-значимым товарам продовольственной группы. По 12 у нас 100% обеспеченность, по 11 товарным группам у нас 80% обеспеченность - это допустимая норма. Сейчас мы работаем по шести позициям, по которым обеспеченность составляет 60%. Чтобы решить вопрос импортозависимости, мы подготовили соответствующий документ, где в течение трех лет мы должны реализовать все наши планы по исключению импортозависимости по этим шести товарным группам. Для этого необходимо реализовать ряд инвестиционных проектов - их более 200 на сумму порядка 750 млрд тенге. Мы поставили перед собой задачу решить вопрос импортозависимости раз и навсегда до 2023 года, - пояснил глава правительства.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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