Дзюба может стать холостяком после интимных видео

Кристина Дзюба намерена подать на развод.

Слив в Сеть интимного видео, на которых экс-капитан "Зенита", игрок сборной России по футболу Артем Дзюба показал, какие у него ловкие руки и что он ими может делать, продолжает обрастать подробностями, передает zakon.kz.

На днях стало известно, что шокирующий видеоролик с участием Дзюбы может сделать его холостяком. По информации Дни.ру, жена футболиста Кристина устала быть дурочкой в глазах всей страны и намерена подать на развод.

Больше всего ей неприятно, что вся страна уже знает, какой она выглядит дурочкой, – сообщила изданию девушка, которая близко общается с Кристиной Дзюбой.

Она утверждает, что избранница спортсмена затаила на супруга горькую обиду, ведь она не может не реагировать на такую резонансную ситуацию. Подруга Кристины заявила, что девушка постоянно терпит насмешки знаменитого супруга и больше не хочет оставаться жертвой.

Приятели футболиста поговаривают, что после того, как интимный ролик стал сенсацией, отношения спортсмена и его супруги стали намного напряженнее. Не так давно ей пришлось выдержать легкую интрижку Артема Дзюбы с телеведущей Марией Орзул, а теперь она даже не знает, чего можно ожидать от именитого избранника.

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