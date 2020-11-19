Скончался известный историк, ветеран войны Уахит Шалекенов

Ему было 96 лет.

Известный казахстанский историк, ветеран Великой Отечественной войны, доктор исторических наук, профессор и заслуженный деятель науки, автор трудов по этнографии Казахстана, почетный академик Академии наук РК Уахит Шалекенов скончался в возрасте 96 лет в Алматы, передает zakon.kz.

Информацию о кончине подтвердили наши источники в КазНМУ имени Асфендиярова, телеграмму соболезнования в адрес родных Уахита Хамзиновича направил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Уахит Хамзинович родился в Астраханской области в 1924 году. В 30-х годах вся семья переехала в один из поселков Каракалпакской автономной республики. Ушел на фронт после шестимесячных курсов в звании младшего лейтенанта в феврале 1943 года.

В июле 1943 года Уахит Хамзинович находился близ Курска и начал оборонительную подготовку. В этой войне он был помощником командира взвода. Дивизия, в составе которой воевал Уахит Хамзинович, находилась под руководством Ивана Степановича Конева. Он был генерал-полковником, потом стал маршалом

В битве за Харьков Уахит Хамзинович получил ранения в руку и ногу. Сперва его отправили в полевой госпиталь, а затем перенаправили в Фрунзе, ныне Бишкек. Его вылечили, государственная комиссия признала Уахита негодным к строевой службе. После этого он отправился домой.

Поступил в институт осенью 1944 года — еще война шла. После войны Уахит Хамзинович работал преподавателем истории, отучился в аспирантуре, продолжил научную деятельность в сфере истории. Потом работал в академии наук СССР, был деканом исторического факультета в КазГУ (ныне КазНУ им. аль-Фараби), преподавал до 90 лет.

Кроме того, возглавлял археологические экспедиции, а также писал научные труды, касающиеся этнографии.

Альберт Ахметов

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