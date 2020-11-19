Казахстанцев снова пугают самолетами с химикатами

Самолет Ту-204 в момент взлета запечатлели в Якутске.

Казахстанцы вновь распространяют в мессенджерах "доказательства" химтрейлов. На этот раз свидетельством "распыления ядов" служит видео взлетающего самолета, якобы снятое в Северно-Казахстанской области, передает zakon.kz.

По информации stopfake.kz, на самом деле кадры были сняты и опубликованы на YouTube еще в декабре 2012 года. Самолет Ту-204 в момент взлета запечатлели в Якутске. Температура воздуха в тот момент была равна 45 градусам ниже нуля.

Тянущийся за самолетом след называется инверсионным, или конденсационным. Он появляется из сконденсированной влаги, капель или ледяных кристаллов, и возникает за движущимися летательными аппаратами при определенных состояниях атмосферы.

Явление наблюдается чаще в верхних слоях тропосферы, реже - в тропопаузе и стратосфере. При низких температурах воздуха может наблюдаться и на небольших высотах.

Это не первый случай, когда пользователи принимают конденсационные следы от самолетов за доказательство химтрейлов.

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