Грузовик сбежал от преследования с полицейским на кабине
В сопроводительном комментарии говорится, что это произошло на трассе Нурсултан-Караганда.
Фото : Кадр из видео19 ноября 2020, 18:56
В соцсетях распространяется видео, на котором сотрудники полиции пытаются задержать водителя КамАЗа. Но им это не удается и грузовик уезжает по трассе, с одним из полицейских на подножке кабины, сообщает zakon.kz.
В сопроводительном комментарии говорится, что это произошло на трассе Нурсултан-Караганда.
Редакция zakon.kz отправила запрос в пресс-службу Департамента полиции.
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