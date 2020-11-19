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Грузовик сбежал от преследования с полицейским на кабине

В сопроводительном комментарии говорится, что это произошло на трассе Нурсултан-Караганда.

Фото : Кадр из видео19 ноября 2020, 18:56

В соцсетях распространяется видео, на котором сотрудники полиции пытаются задержать водителя КамАЗа. Но им это не удается и грузовик уезжает по трассе, с одним из полицейских на подножке кабины, сообщает zakon.kz.

В сопроводительном комментарии говорится, что это произошло на трассе Нурсултан-Караганда.

Редакция zakon.kz отправила запрос в пресс-службу Департамента полиции.


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