Грузовик сбежал от преследования с полицейским на кабине

В сопроводительном комментарии говорится, что это произошло на трассе Нурсултан-Караганда.

В соцсетях распространяется видео, на котором сотрудники полиции пытаются задержать водителя КамАЗа. Но им это не удается и грузовик уезжает по трассе, с одним из полицейских на подножке кабины, сообщает zakon.kz.

В сопроводительном комментарии говорится, что это произошло на трассе Нурсултан-Караганда.

Редакция zakon.kz отправила запрос в пресс-службу Департамента полиции.

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