В Казахстане число выявленных случаев КВИ достигло 123 888
За прошедшие сутки зарегистрирован 791 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 791 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 123 888 случаев, из них:
в городе Алматы - 15458(+91),
в городе Нур-Султан - 15448(+53),
в ВКО - 14650 (+242),
в Атырауской области - 11496(+19),
в Карагандинской области - 10899(+20),
в ЗКО - 7643(+39),
в Алматинской области - 5473(+25),
в СКО - 5345(+85),
в городе Шымкент - 5315(+5),
в Павлодарской области - 5294(+85),
в Костанайской области - 4552(+63),
в Акмолинской области - 4448(+48),
в Жамбылской области - 4293(+11),
в Туркестанской области - 3449(+1),
в Актюбинской области - 3431(+4),
в Мангистауской области - 3420(+0),
в Кызылординской области - 3274(+0).
За прошедшие сутки в Казахстане 311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 33,
в городе Алматы - 23,
в Акмолинской области - 7,
в Актюбинской области - 1,
в Алматинской области - 10,
в Атырауской области - 15,
в ВКО -88,
в Жамбылской области - 11,
в ЗКО - 17,
в Карагандинской области - 9,
в Костанайской области - 53,
в Павлодарской области - 8,
в СКО - 36.
Всего в стране выздоровели – 111 483 человека от COVID-19.
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