В Казахстане число выявленных случаев КВИ достигло 123 888

За прошедшие сутки зарегистрирован 791 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 791 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 123 888 случаев, из них:

в городе Алматы - 15458(+91),

в городе Нур-Султан - 15448(+53),

в ВКО - 14650 (+242),

в Атырауской области - 11496(+19),

в Карагандинской области - 10899(+20),

в ЗКО - 7643(+39),

в Алматинской области - 5473(+25),

в СКО - 5345(+85),

в городе Шымкент - 5315(+5),

в Павлодарской области - 5294(+85),

в Костанайской области - 4552(+63),

в Акмолинской области - 4448(+48),

в Жамбылской области - 4293(+11),

в Туркестанской области - 3449(+1),

в Актюбинской области - 3431(+4),

в Мангистауской области - 3420(+0),

в Кызылординской области - 3274(+0).

За прошедшие сутки в Казахстане 311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 33,

в городе Алматы - 23,

в Акмолинской области - 7,

в Актюбинской области - 1,

в Алматинской области - 10,

в Атырауской области - 15,

в ВКО -88,

в Жамбылской области - 11,

в ЗКО - 17,

в Карагандинской области - 9,

в Костанайской области - 53,

в Павлодарской области - 8,

в СКО - 36.

Всего в стране выздоровели – 111 483 человека от COVID-19.

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