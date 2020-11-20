Минздрав обновил статистику по пневмонии и смертям от нее
За прошедшие сутки зафиксированы 158 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной.
Фото : Shutterstoc20 ноября 2020, 09:03
Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 20 ноября предоставили в Минздраве, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зафиксированы 158 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 55 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 40 848, выздоровевших - 29869.
Смертность
От коронавируса за сутки умерли 6 человек, от пневмонии - 1.
Всего от коронавируса с начала пандемии умерли 1970 человек, от пневмонии с 1 августа - 424 человека.
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