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Минздрав обновил статистику по пневмонии и смертям от нее

За прошедшие сутки зафиксированы 158 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной.

Фото : Shutterstoc20 ноября 2020, 09:03

Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 20 ноября предоставили в Минздраве, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зафиксированы 158 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 55 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 40 848, выздоровевших - 29869.

Смертность

От коронавируса за сутки умерли 6 человек, от пневмонии - 1.

Всего от коронавируса с начала пандемии умерли 1970 человек, от пневмонии с 1 августа - 424 человека.


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