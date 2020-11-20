Женский гормональный фон влияет на развитие рака щитовидной железы

При своевременном диагностировании этого заболевания в 95% случаев пациенты вылечиваются и продолжают жить нормальной жизнью.

Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые регулируют множество жизненно важных функций: обмен веществ, сердечный ритм, артериальное давление, температуру тела. Женские гормоны – главная причина появления рака щитовидной железы. Заболевания эндокринной системы, у женщин встречаются в 4 раза чаще, чем у мужчин. Ученые связывают это с гормональным фоном. Примечательно, что эта разновидность онкологии, считается одной из самых безобидных. В 95% случаев пациенты вылечиваются и продолжают жить нормальной жизнью.

Какие еще особенности есть у этого заболевания с женским характером и что нужно делать, чтобы не попасть на операционный стол решила узнать редакция zakon.kz в беседе с врачом-хирургом, онкологом Национального научного онкологического центра Дулатом Серикбайулы.

- Каковы симптомы рака щитовидной железы?

- На ранних стадиях рак щитовидной железы обычно не вызывает никаких жалоб. Но по мере роста опухоли могут появляться такие симптомы как, появление плотного узла в области щитовидной железы, осиплость голоса, затруднение при глотании, боль в шее и горле, увеличение лимфатических узлов шеи, сухой кашель, чувство першения, "царапания" в горле, или за грудиной. Если у вас появились какие-либо из вышеописанных симптомов, и жалобы сохраняются более 2 недель, необходима консультация специалиста.

Рак щитовидной железы является не самым распространенным заболеванием, поэтому врачу может потребоваться изучить и другие причины жалоб. Однако, если диагноз подтвердился, то лечением этого заболевания занимается врач онколог.

- Всегда ли увеличение щитовидной железы говорит о наличии злокачественной опухоли?

- Не обязательно. При диффузном или токсическом зобе также отмечается увеличение железы, однако это не является злокачественной патологией. Поэтому важно не заниматься самодиагностикой, а просто пойти к эндокринологу и обследоваться.

- Какие факторы риска или причины возникновения рака щитовидной железы вы можете назвать?

- Что именно вызывает рак щитовидной железы, пока точно не установлено. Но принято считать, что заболевание может спровоцировать недостаток йода, радиационный фон. Так, различают спорадический рак щитовидной железы, возникший из-за каких-то внутренних причин, и радиоиндуцированный рак, возникший из-за воздействия радиации, в первую очередь радиоактивного изотопа йода.

В качестве примеров радиоиндуцированного рака можно привести рост заболеваемости раком щитовидной железы на территориях, пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС и в Японии, после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Радиоиндуцированный рак отличается от спорадического, более агрессивным течением и большей частотой метастазирования.

Еще один фактор наследственная предрасположенность, как в случае с медуллярным раком щитовидной железы. Это один из редких видов рака (1 случай на 30 000), но при этом наиболее агрессивный. Если у близких родственников по первой линии наблюдалось это заболевание, то в некоторых случаях показано удаление щитовидной железы.

- Почему раком щитовидной железы чаще болеют женщины? С чем это связано?

- Точного ответа на этот вопрос не существует. Но вообще узловые образования на щитовидной железе примерно в 4 раза чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Ученые связывают это с гормональным фоном женщины, с влиянием эстрогенов на размножение клеток щитовидной железы.

- Какие исследования позволяют обнаружить это заболевание? Существуют ли у нас какие-то скрининговые осмотры на рак щитовидной железы?

- Один из основных методов, используемых для выявления патологии щитовидной железы – УЗИ-диагностика. При обнаружении узловых образований в щитовидной железе выполняется пункционная биопсия, по результатам которой определяется доброкачественная или злокачественная природа опухоли. Как показывает практика, большинство выявленных случаев появления узловых образований – доброкачественные и лишь 10% - злокачественные.

Скрининга по раку щитовидной железы – у нас нет. Поэтому пациенты должны сами следить за изменениями в области шеи.

- А почему у нас не проводится скрининг для выявления этого заболевания? Что нужно делать, чтобы предупредить это заболевание?

- В мировой практике скрининговые исследования с доказанной эффективностью проводятся для ранней диагностики наиболее распространенных заболеваний с высокой смертностью. В Казахстане уже проводятся скрининговые программы для раннего выявления рака молочной железы, шейки матки и колоректального рака.

Рак щитовидной железы редко встречающееся заболевание. Внедрение специального скрининга здесь не требуется. Но для профилактики и недопущения осложнений рекомендуется в возрасте старше 20 лет ежегодно проходить обследования: УЗИ щитовидной железы, анализ крови на гормоны для определения функции щитовидной железы. Почему с 20 лет? Потому что пик заболеваемости приходится именно на возраст 20-29 лет.

Кроме того, необходимо учитывать и наследственный фактор. Если у родных, близких родственников имелись заболевания щитовидной железы, стоит быть внимательней к своему здоровью.

Настороженность должна присутствовать в случае лучевой терапии в области шеи, перенесенной в детстве или частых лучевых исследований, что может негативно повлиять на развитие рака щитовидной железы.

- Всегда ли при данном диагнозе проводятся операции? Несет ли это в себе какие-то риски?

- Если по данным биопсии мы выявили что узел раковый, то тогда единственный способ лечения – операция по удалению опухоли. При этом виде рака химиотерапия, лучевая терапия не проводятся. Их назначают только в случаях рецидива заболевания, появления отдаленных метастазов и осложнений либо при наличии противопоказаний к проведению операции.

Любая операция – это всегда риск, тем более, когда она сопровождается удалением органа. Поэтому к ее решению нужно подходить обоснованно и взвешенно, на основании подтвердившегося диагноза и результатов гистологического исследования.

Дело в том, что по обеим сторонам щитовидной железы проходит возвратный гортанный нерв. Внутри гортани имеются голосовые складки, благодаря которым мы издаем звуки, а во время операции на щитовидную железу, имеется риск повреждения этих нервов и человек может остаться без голоса, ему будет сложно дышать, питаться. Также возле ЩЖ имеются паращитовидные железы, которые регулируют обмен кальция. Во время операции есть риск повредить эти железы. Снижение кальция в организме, вызванное повреждением этой железы, может негативно повлиять на функции других органов, а значит и качество жизни человека может существенно пострадать.

- В чем разница между консервативными операциями и эндоскопическими?

- В нашей клинике помимо традиционных "открытых" операций проводятся эндоскопические операции. Безусловно, преимуществом такой операции является косметический эффект и быстрое восстановление. В нашем центре такие операции проводятся с 2017 года. Но у этого метода есть строгие противопоказания: наличие метастазов в лимфоузлах, размер опухоли более 3-3,5 см, предыдущие операции на шее и диффузно-токсический зоб.

В целом стоит отметить, что проведение таких операций не является каким-то показателем уровня клиники и специалистов. Между традиционной операцией и эндоскопической большой разницы нет, если говорить о качестве удаления органа. К тому же при открытой операции хирурги получают визуальное преимущество. А проблема шрама на шее, что обычно очень сильно волнует пациентов, тоже решается максимальным разрезом не более 5 см, который зашивается косметическим швом и после операции рубец уже не так заметен.

- Имеет ли смысл казахстанцам ездить за границу делать операции на щитовидную железу при каких-то сложных случаях?

- Мы выполняем весь спектр объема операций при раке щитовидной железы. Часто они не ограничиваются только удалением органа. Бывает, что рак дал метастазы и необходимо удалять лимфоузлы из области шеи, это сложные операции. Но мы это делаем. Врачи нашего отделения проходили стажировки в клиниках США, Европы, Турции, Кореи, России. При спорных ситуациях, сложных клинических случаях мы советуемся с нашими зарубежными коллегами и совместно вырабатываем тактику лечения. Поэтому искать лечение за рубежом не стоит, так как наши операции никак не уступают по качеству тем, что проводят за рубежом наши коллеги.

В некоторых клинических случаях после операции на щитовидной железе по поводу рака пациентам показано проведение радиойодтерапии. Данный вид лечения проводится с целью "уничтожения" (абляции) остаточных невидимых тканей опухоли. Он является единственным и высокоспецифичным методом при лечении неоперабельных рецидивов, региональных и отдаленных метастазов.

К сожалению, пока этот вид терапии не проводится у нас. Но с завершением строительства нового лечебно-диагностического корпуса ННОЦ и открытием в нем центра ядерной медицины лечение рака щитовидной железы методом радиойодтерапии станет доступным и в Казахстане.

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