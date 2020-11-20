Коронавирус вернулся в Ухань через мясо

Ранее власти распорядились провести тщательную проверку всех импортируемых замороженных продуктов питания по всему городу.

Власти Уханя заявили, что частицы коронавируса были обнаружены на упаковках замороженной говядины, доставленной из Бразилии, передает zakon.kz со ссылкой на Синьхуа.

1313 штук импортных замороженных говяжьих продуктов весом 27 тонн были ввезены из Бразилии на таможню в муниципалитет Тяньцзиня. Они прибыли в холодильную камеру в Ухане 25 сентября. Местонахождение зараженных продуктов было выяснено, в настоящее время проводятся соответствующие расследования.

Местные власти опечатали продукты, продезинфицировали территорию и провели тестирование персонала. На 115 упаковках мяса и у 145 сотрудников не был найден коронавирус.

Ранее власти распорядились провести тщательную проверку всех импортируемых замороженных продуктов питания по всему городу.

Вспышка COVID-19 впервые была зафиксирована в Ухане в декабре 2019 года. .

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения COVID-19 в мире превысило отметку 56,4 миллиона. Скончались более 1,35 миллиона человек.

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