С чем идут на выборы казахстанские партии

В предстоящих выборах в Мажилис намерены участвовать 6 казахстанских партий.

Выборы в Мажилис назначены на 10 января 2021 – за два месяца до истечения срока полномочий депутатов нынешнего созыва. О своем участии в выборах и предвыборной гонке заявили все 6 зарегистрированных партий. Сейчас в нижнюю палату парламента входят представители трех политических партий – Nur Otan, "Народные коммунисты" и "Ак жол". Несмотря на наступившие холода, политическая жизнь забурлила в Казахстане. Чем живут политпартии, и с чем собираются идти на выборы, рассказывает zakon.kz.

Nur Otan: акцент на регионы

В нынешней предвыборной кампании партия власти Nur Otan заявила о своем намерении сделать акцент на развитие регионов страны. Причем для каждого региона разрабатывается своя программа.

Сейчас партийцы активно обсуждают в регионах с казахстанцами проекты 216 (!) предвыборных программ партии, в которых учитываются особенности каждого из регионов, их социально-экономическое положение, основные проблемы, ставят задачи и определяют пути их решения.

Особый акцент делается на вопросы социальной защиты, благополучия населения.

Так как Nur Otan партия власти, то и проекты региональных предвыборных программ перекликаются с основными положениями Послания Президента страны "Казахстан в новой реальности: время действий".

Как заявили партийцы, они также базируются на реальном положении дел на местах и ориентированы на повышение благосостояния населения, качественный подъем экономики и социальных сфер.

Всего партия Nur Otan выделила семь приоритетов развития: экономически устойчивый регион, комфортный регион, социально-ориентированный регион, регион для молодежи, регион с богатой историей и культурой, открытые и подотчетные местные органы, безопасный регион.

Что касается экономического приоритета, в качестве ориентиров здесь определено устойчивое развитие приоритетных отраслей: промышленности, агропромышленного комплекса, строительства и туризма, повышение уровня жизни населения.

На недавнем заседании Мажилиса члены фракции "Nur Otan" также сообщили, что намерены усилить свою работу по ряду направлений. В частности, это обеспечение арендным жильем, особенно в сельской местности. Также они считают необходимым увеличить объемы финансирования и строительства, в том числе и за счет средств местных бюджетов, При этом ужесточить контроль эффективного использования выделяемых бюджетных средств на эти цели и качества строящихся домов.

Окончательная предвыборная программа партии еще не утверждена. Вероятно, она будет принята на Съезде партии 25 ноября.

"Народные коммунисты" – пересмотр стратегии

"Коммунистическая народная партия Казахстана" накануне выборов удивила проведенным ребрендингом. Теперь это просто "Народная партия Казахстана". Многие казахстанцы не оценили такового поворота событий, но бывшие коммунисты больше не хотят быть коммунистами. Имеют на это право.







Как пояснил проведенные изменения лидер народников Айкын Конуров, партия сменила название с учетом "запроса на изменения политической и социально-экономической ситуации, а также необходимости реагирования на политические процессы".

Фракция в Мажилисе также сменила названием на "Халық партияның фракциясы".

Стоит отметить, что в парламенте народные коммунисты очень активны, поднимают острые вопросы по всем насущным темам: проблемам образования, здравоохранения, села, социальной защиты и бизнеса.

В своей работе народные коммунисты ставят акцент на усилении роли государства и государственной собственности в экономике страны, развитие всех форм собственности, малого и среднего бизнеса, кооперации работников. Также они выступают за народный контроль власти на всех уровнях, создание условий в обществе для установления социальной справедливости и гарантий на труд, достойную оплату труда, равенство политических прав и свобод граждан, доступное жилье, бесплатное образование и медицинская помощь, забота о семье – основе общества, детях, ветеранах и социально – уязвимых слоях населения.

Вместе с тем они пропагандируют патриотизм, уважение к истории и культуре, традициям страны, равноправие и развитие наций и языков, единство народа Казахстана.

В преддверии выборов бывшие коммунисты также отправились по регионам и собрали ТОП-5 обращений казахстанцев в общественные приемные. Которые также намерены включить в свою предвыборную программу.

Так, больше всех людей волнует повышение тарифов ЖКХ, на втором месте оказался жилищный вопрос – это "долгострои", ветхое и аварийное жилье, а также невозможность приобрести жилплощадь в ипотеку из-за высокой банковской ставки.

Но самой главной проблемой для казахстанцев стала просрочка и невыплата кредитов в связи с потерей доходов в период пандемии.

Окончательная предвыборная программа партии также пока не представлена, но направление понятно.

ДПК "Ак жол" - национальные интересы превыше всего

Акжоловцы позиционируют себя последователями национально-освободительного движения "Алаш", которое ставило своей целью модернизацию казахского общества по европейскому пути, на основе сочетания национальных интересов с лучшими достижениями мировой цивилизации.

Базовые ценности движения – национальная самостоятельность, либерализм, демократия, права и свободы личности, производительная рыночная экономика, равноправие этносов и религий.

Партия "Ак жол" также выступает за защиту национальных интересов, выход общества и государства на более высокий уровень развития, отстаивает их духовные и материальные ценности.

В парламенте акжоловцы также достаточно активны и поднимают вопросы, исходя из направления своей деятельности, включая национальные интересы страны, проблемы бизнеса, экономики страны, использование природных богатств, промышленного потенциала. Не чужды им и проблемы развития языка, культуры и традиций казахского и других народов страны.

В своей предвыборной программе партия "Ак жол" заявила о решении в первую очередь насущных и острых проблем. Так, первоочередной задачей партийцев в этой избирательной кампании будет борьба с коррупцией. Этой проблеме в предвыборной программе отведен целый блок.

Также партийцы намерены сделать акцент на сохранении и развитии общенациональной идеи, продвигать принципы демократии и парламентаризма.

Кроме того, акжоловцы выступают за отмену банковской тайны для зарубежных счетов членов правительства, акимов, руководителей Нацкомпаний.

Они также предлагают запретить выезд за рубеж чиновников, осужденных за коррупцию.

Окончательно предвыборная программа еще также не утверждена.

"Ауыл" – развитие сельской инфрастуктуры

Народно-демократическая патриотическая партию "Ауыл" сейчас не входит в Мажилис, но очень хочет туда попасть, чтобы поднимать насущные проблемы сельчан.

Как заявил на прошедшем недавно съезде глава партии Али Бектаев, "основная наша цель – попасть в парламент, потому что во власти должна быть политическая сила, которая поднимет вопросы села".

Мы работаем в этом направлении много лет. Нам есть чем гордиться. Например, мы входим в тройку лидеров по географическому положению и количеству партийцев в Казахстане. Сегодня у нас около 300 тысяч членов", – сказал он.

Али Бектаев отметил, что уровень жизни в селе низкий, поэтому в предвыборную программу вошел проект по развитию сельской инфраструктуры. Лидер партии считает, что деньги, которые выделяют на сельское хозяйство, используются неэффективно.

В нашей предвыборной программе мы предлагаем создать систему долгосрочного кредитования сельхозпроизводителей с годовой выплатой в 2%. Мы считаем, что при такой поддержке можно увеличить производство сельскохозяйственной продукции, – сказал он.

Также в предвыборную программу партии вошла инициатива по созданию детского капитала. Партийцы предлагают ввести ежемесячные соцвыплаты для всех детей до 18 лет.

Партия "ADAL" - неравнодушные граждане

Партия "ADAL" раньше называлась "Бiрлiк", позиционирует себя объединением активных и неравнодушных граждан. И хотя партия в политической жизни страны не принимала особого участия, также заявила о своем намерении побороться за места в парламенте.

На прошедшем недавно съезде партии был представлен проект предвыборной программы, состоящий из пяти ключевых направлений.

Так, партия "ADAL" выступает за широкомасштабную модернизацию всех сфер жизни общества, поддерживает курс преемственности, проводимый президентом страным Касым-Жомартом Токаевым.

Выступает за результативность проводимых реформ, приоритеты, ориентированные на обеспечение достойной жизни всем казахстанцам, развитие массового предпринимательства, формирование справедливого и подотчетного государства.

Также партия выступает за эффективное взаимодействие гражданского общества, власти и бизнес на основе конструктивного диалога и постоянно обратной связи.

Мы должны достигать всех поставленных целей, ежедневно подкрепляя свою состоятельность, ежедневная работа и забота о наших гражданах. В этом, мы считаем, смысл работы партии. Программа партии состоит из пяти основных приоритетов: - достойная жизнь для всех граждан; - предпринимательство - основа успешного государства; - развитие АПК и продовольственная безопасность; - сильные регионы – сильная страна; - государство для людей,- пояснил член политсовета партии "ADAL" Олжас Ордабаев на съезде.

ОСДП – темная лошадка

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) в последние годы претерпела столько изменений и преобразований, что все уже запутались, кто в ней лидер, кто вошел, кто вышел и почему. В последние годы партия также никак не проявляла своего участия в политической жизни страны, но после объявления даты парламентских выборов заявила о своем намерении войти в Мажилис.

В частности, зампред партии Айдар Алибаев сообщил, что партия не собирается бойкотировать ближайшие парламентские выборы. По его словам предвыборная программа ОСДП будет выстроена с учетом текущей ситуации в Казахстане.

Мы обещаем, что когда пройдем в Парламент, мы все эти вопросы реально поднимем именно в том органе, в котором возможно это всё реально отменить. И Кодекс здоровья, и актуальный на сегодня вопрос дистанционного обучения, которое убивает наше поколение. Все эти вопросы мы будем активно поднимать и постараемся пересмотреть и отменить, – сказал зампред ОСДП.

Позже прошло заседание политсовета, на котором было заявлено о новом наборе партийцев с активной гражданской позицией и сборе различных интересных предложений по участию на выборах.

После длительных переговоров Политсовет партии перенес такое важное событие, как съезд партии, на котором собственно и будет утверждена предвыборная программа, на 27 ноября.

Как было отмечено, такое решение позволит более детально изучить все поступающие предложения, скорректировать предвыборную программу и состав, сформированного партийного списка.

Подготовила Лариса Черненко

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