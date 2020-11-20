"Birgemiz: bilim" в Жамбылской области

В рамках проекта проведены онлайн-занятий по 5 направлениям.

Социальный проект "Реализация общенационального проекта "Birgemiz: Bilim" по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащимся старших классов средних школ сельской местности Жамбылской области" реализуется Молодежным общественным объединением ассоциации дебатеров Жамбылской области "Еркін пікір" в рамках государственного гранта НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

В рамках проекта проведены онлайн-занятий по 5 направлениям

· Подготовка к ЕНТ

· Компьютерная грамотность

· Семинар прававой грамотности

· Курсы по английсскому языку

· Подготовка к Олимпиадам и научным работам

И обучено учеников из малообеспеченных семей и социально уязвимых групп. На сегодняшний день проектом охвачено около 1200 учеников и 120 волонтеров, отснято около 150 онлайн-курсов.

Основная цель, которую предстояло достичь "волонтерством по подготовке ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности старшеклассников в сельской местности Жамбылской области" - привлечь 1000 студентов и 100 волонтеров. В рамках проекта результаты оправдали абсолютно все надежды.

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