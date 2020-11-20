В Алматы мужчину второй раз приговорили к пожизненному лишению свободы

В 2013 году его признали виновным в убийстве восьми человек.

В Алматы мужчину, который отбывал наказание в колонии для пожизненно осужденных "Черный беркут", еще раз приговорили к пожизненному лишению свободы, передает zakon.kz.

Накануне в суде Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины по фамилии С. В 2013 году его приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство восьми человек. Когда он отбывал наказание в колонии "Черный беркут" выяснилось, что он причастен к убийству еще двух женщин.

Осенью 2001 С. вошел в доверие к потерпевшим Б. и К. с целью завладения их квартир. В октябре 2001 года пригласил доверившихся ему Б. и К. в арендованный дом, где совместно с иными лицами совершил их убийство. В последующем С. и иные лица завладели правоустанавливающими документами и с использованием подложных доверенностей продали квартиры, - говорится в сообщении Специализированного межрайонного уголовного суда Алматы.

Присяжные заседатели единогласно признали мужчину виновным в убийстве двух или более лиц и еще раз приговорили его к пожизненному лишению свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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