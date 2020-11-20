Токаев: Мы обязаны прислушаться к голосу каждого ребенка
20 ноября отмечают Всемирный день ребенка.
Фото : Акорда20 ноября 2020, 13:40
Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо обеспечить счастливую жизнь всем детям в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Сегодня Всемирный день ребенка. Защита прав детей, здоровье, образование и развитие подрастающего поколения – наши безусловные приоритеты. Мы должны обеспечить счастливую жизнь всем детям в Казахстане. Мы обязаны прислушаться к голосу каждого ребенка! - написал он в twitter.
Сегодня Всемирный день ребенка. Защита прав детей, здоровье, образование и развитие подрастающего поколения – наши безусловные приоритеты. Мы должны обеспечить счастливую жизнь всем детям в Казахстане. Мы обязаны прислушаться к голосу каждого ребенка! #ДляКаждогоРебенка— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) November 20, 2020
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