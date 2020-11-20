Горячие новости
Читайте также

Токаев: Мы обязаны прислушаться к голосу каждого ребенка

20 ноября отмечают Всемирный день ребенка.

Фото : Акорда20 ноября 2020, 13:40

Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо обеспечить счастливую жизнь всем детям в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Сегодня Всемирный день ребенка. Защита прав детей, здоровье, образование и развитие подрастающего поколения – наши безусловные приоритеты. Мы должны обеспечить счастливую жизнь всем детям в Казахстане. Мы обязаны прислушаться к голосу каждого ребенка! - написал он в twitter.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты