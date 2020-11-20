Токаев: Мы обязаны прислушаться к голосу каждого ребенка

Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо обеспечить счастливую жизнь всем детям в Казахстане, сообщает zakon.kz.



Сегодня Всемирный день ребенка. Защита прав детей, здоровье, образование и развитие подрастающего поколения – наши безусловные приоритеты. Мы должны обеспечить счастливую жизнь всем детям в Казахстане. Мы обязаны прислушаться к голосу каждого ребенка! #ДляКаждогоРебенка