Дисней на казахском: "Болашак" готов поделиться опытом с МИОР

Благодаря проекту казахский язык стал 39 языком студии Disney и седьмым языком студии Sony Pictures.

Долгожданная премьера анимационного фильма "Мулан" на казахском языке запланирована на 17 декабря. "Мулан" - это 35-й фильм, дублированный на казахский язык, и выходящий в отечественный кинопрокат на государственном языке, передает zakon.kz.

Одну из ролей в картине сыграл казахстанский каскадер, руководитель группы каскадеров "Nomad Stunts" Жайдарбек Кунгужинов. В мае он был номинирован на каскадерский "Оскар" - премию "Таурус" Мировой академии каскадеров, имена обладателей премии станут известны уже в это воскресенье 22 ноября.

Ремейк мультфильма 1998 года уже вышел в мировой прокат. Планируется, что в онлайн-кинотеатрах фильм на казахском языке появится раньше.

Фильмы голливудских киностудий, предназначенные для семейного просмотра, дублируются на государственный язык Корпоративным фондом "Болашақ" и компанией "Меломан".

Мы очень надеемся, что через месяц в кинотеатрах выйдет юбилейный 35-й дублированный нами фильм. И нам вдвойне приятно узнать о том, что государство услышало нас, а Министерство информации и общественного развития РК рассматривает возможность дубляжа контента всемирно известных студий. Девять лет назад, в 2011 году мы начали сотрудничество с киностудией Disney, - отметила Председатель Попечительского Совета Корпоративного фонда "Болашақ" Динара Чайжунусова.

По ее словам, за эти годы были продублированы 35 кинокартин студий Disney, Sony Pictures, Marvel, Lucas Films и Bazelevs и других. Благодаря проекту казахский язык стал 39 языком студии Disney и седьмым языком студии Sony Pictures. 203 специалиста сферы дубляжа повысили свою квалификацию.

Проект отмечен благодарственным письмом Первого Президента РК Н. А. Назарбаева. Главная ценность проекта в том, что наши дети смотрят лучшие зарубежные анимационные фильмы на родном языке, совершенствуя знания казахского языка. Мы рады и готовы поделиться с государственными органами, республиканскими телеканалами и всеми желающими нашим опытом многолетнего сотрудничества с ведущими мировыми кинокомпаниями, - подчеркнула она.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!