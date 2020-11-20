Казахстанка вылечилась от коронавируса, пригласила гостей и получила штраф
На нее наложен штраф в размере 41 670 тенге.
Фото : Pixabay20 ноября 2020, 20:19
В Костанайской области жительница села Байгабыл праздновала свое выздоровление от коронавируса и получила штраф, передает zakon.kz.
Она пригласила в свой дом соседей и родственников. На женщину пожаловались соседи, в ее дом приехали представители мониторинговой группы.
Хозяйка пригласила в гости соседей и родственников, что создало скопление людей в закрытом помещении с маленькой площадью, - значится в сообщении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.
Женщина работает учителем в местной средней школе. На нее наложен административный штраф в размере 41 670 тенге.
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