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Казахстанка вылечилась от коронавируса, пригласила гостей и получила штраф

На нее наложен штраф в размере 41 670 тенге.

Фото : Pixabay20 ноября 2020, 20:19

В Костанайской области жительница села Байгабыл праздновала свое выздоровление от коронавируса и получила штраф, передает zakon.kz.

Она пригласила в свой дом соседей и родственников. На женщину пожаловались соседи, в ее дом приехали представители мониторинговой группы.

Хозяйка пригласила в гости соседей и родственников, что создало скопление людей в закрытом помещении с маленькой площадью, - значится в сообщении Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Женщина работает учителем в местной средней школе. На нее наложен административный штраф в размере 41 670 тенге.

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Публикация от @csec_mz_rk


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