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Обновлена статистика по смертям от коронавируса и пневмонии в Казахстане

За прошедшие сутки было зарегистрировано 8 случаев с летальным исходом.

Фото : zakon.kz.21 ноября 2020, 09:11

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 21 ноября, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 10 838 человека, среди которых 511 детей. В стационарах находится – 3 127 пациент, на амбулаторном уровне – 7 711 человек. 224 человек находятся в тяжелом состоянии, 24– крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 21 ноября 2020 года

За прошедшие сутки было зарегистрировано 154 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 91 человек.

С 1 августа зарегистрировано:
Заболевших- 41 002, случаев с летальным исходом - 425, всего выздоровели – 29 960 человек.


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