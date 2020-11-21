Обновлена статистика по смертям от коронавируса и пневмонии в Казахстане

За прошедшие сутки было зарегистрировано 8 случаев с летальным исходом.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 21 ноября, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 10 838 человека, среди которых 511 детей. В стационарах находится – 3 127 пациент, на амбулаторном уровне – 7 711 человек. 224 человек находятся в тяжелом состоянии, 24– крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 21 ноября 2020 года

За прошедшие сутки было зарегистрировано 154 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 91 человек.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 41 002, случаев с летальным исходом - 425, всего выздоровели – 29 960 человек.

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