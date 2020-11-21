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Более 20 лет жила без документов сельчанка в Акмолинской области

Ей выдали новое удостоверение личности.

Фото : kazlenta.kz21 ноября 2020, 10:30

В Нур-Султане полицейские миграционной службы совместно с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) с 24 сентября проводят акцию по выявлению лиц с неурегулированным статусом для оформления им документов гражданина РК или удостоверением лица без гражданства, передает zakon.kz.

Так, в миграционную службу обратилась 58-летняя жительница села Арыкты Акмолинской области, которая более 20 лет проживала без документов.

Выяснилось, что женщина в 1998 году утеряла паспорт образца 1974 года и до настоящего времени по восстановлению документов в миграционные службы не обращалась, - рассказали в миграционной полиции.

Сотрудники миграционной службы столицы определили правовой статус гражданки и пенсионерка получила новое удостоверением личности.

Также полицейские оказали правовую помощь с определением правового статуса гражданину России, уроженцу города Уфа.

61-летний мужчина прибыл на территорию Казахстана в 1993 году по приглашению друга. До 2014 года осуществлял трудовую деятельность на различных местах по найму. Со слов мужчины, в 1996 году советский паспорт образца 1974 года он утерял, в течение 7 лет проживает в столице без документов.

Мужчина был признан лицом без гражданства.

Как отметили в миграционной полиции, до 25 декабря все проживающие без документов могут обратиться в отдел миграционной службы по месту жительства, либо в Управление миграционной службы ДП г.Нур-Султан расположенный на ул.Иманова, 31.


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