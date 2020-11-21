Российские продюсеры пригласили участника X-Factor сняться в фильме

"X-Factor, я буду победителем!" С таким настроем Виталий Синолицин приехал на прослушивания.

Хотел стать певцом, а зовут в актеры. X-Factor зажигает звезды! Участника 8-го сезона самого популярного музыкального проекта на казахстанском телевидении пригласили сняться в российском фильме. Посмотрев выпуск ток-шоу с певцом из Костаная, продюсеры решили, что у Виталия Синолицина именно тот типаж, который они так долго искали, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

"X-Factor, я буду победителем!" С таким настроем Виталий Синолицин приехал на прослушивания. С самого старта 8-го сезона X-Factor колоритный казахстанец мечтал оказаться на сцене перед судьями и показать им свой талант. Дорога получилась непростой.

На машине добирался я. Ехал до Караганды, потом сели на автобус и уже попутками кое-как сюда добрался. 2 месяца я сюда добирался. По ходу пришлось где-то поработать, - рассказал Виталий Синолицин.

Но Виталий не пасовал перед трудностями, ведь была еще одна цель - познакомиться с Нагимой Ескалиевой, которая покорила его сердце. Мужчина давно следит за ее творчеством и хотел рассказать о своих чувствах. Эта мечта осуществилась!

"Ну, если бы я была твоей 2-й женой, ты представляешь? Ты всегда бы во главе стола сидел, рядом с народной артисткой. Парик ему не нужен, вообще мне нравятся лысенькие". Чтобы покорить всех сидящих за судейским столом, Виталий исполнил песню собственного сочинения. "А жизнь такая штука, повернулась спиной и теперь коротать одному не с тобой". Эти слова оказались пророческими. Жизнь повернулась к Виталию спиной, и он услышал от судей "3 нет".

Без Нагимы Ескалиевой и билета на большую сцену мужчина отправился домой. Но, как оказалось, благодаря X-Factor, стать знаменитым и востребованным можно, даже не пробившись в финал или победив. Жизнь подарила Виталию Синолицину другое "Да". Из России его пригласили сняться в кино.

"Это что, розыгрыш, или как? Ух ты! Ни фига себе! Меня ошарашило!" Когда Виталий рассказал о приглашении родным и друзьям, то ошарашило уже не только его.

Всех ошарашило. Кто-то, может, не верил, кто-то не доверял. Недоверие было ко мне. Не верят, что из такого простого человека может выйти такой человек, что получилось так и так. Но я на этом не зацикливаюсь, - поделился Виталий

Как бы странно это не прозвучало, но мало верили в Виталия и родные.

"Я до сих пор не особо верю. Поэтому, ну, я бы сказала, двоякие чувства были. Я больше не верила, чем верила до сих пор". Но главное, что сам Виталий уверен в своих силах и полон энтузиазма в предверии съемок, сказала дочь Виталия - Виолетта.

Я в фильме должен буду, они сказали, исполнить песню свою вот эту, что я написал "Жизнь такая штука". Ну, конечно, у меня есть еще пара песен, можно будет подсказать, показать, - сказал Виталий.

Factor дал мужчине шанс проявить себя, и он воспользовался им. Благодаря широкой аудитории популярного проекта, его заметили даже за рубежом. И пусть на вокальном конкурсе Виталию не повезло, но теперь повезет в кино. Его мечта все равно исполнится. Нет, не та, которая сидеть за одним столом с Нагимой Ескалиевой, а исполнять свои песни для тысяч зрителей. "А я, целуя другую, вспоминаю твои глаза".

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