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Мужчина грабил школьников, угрожая ножом в Нур-Султане

По данным полиции, нетрезвый мужчина подкараулил двух десятилетних девочек.

Фото : portamur21 ноября 2020, 12:47

Сотрудники департамента полиции Нур-Султана задержали 27-летнего столичного жителя, который, по словам троих потерпевших детей, угрожая ножом, отобрал у них телефоны, сообщает zakon.kz.

По данным полиции, нетрезвый мужчина на улице Конституции подкараулил двух десятилетних девочек, возвращавшихся с кружка бальных танцев.

Угрожая ножом и обещая с ними разобраться, если они сообщат родителям, он забрал у одной из них сотовый телефон. Позже, в этот же злополучный вечер, на этой же улице, мужчина также ограбил 14-летнего школьника, идущего со спортивной секции домой, завладев его сотовым телефоном, — говорится в сообщении.

О преступлении в отношении несовершеннолетних в полицию сообщили родители. Участковый инспектор полиции Нуржан Мустафаев по приметам опознал в нем одного из жителей своего административного участка. Выяснилось, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности.

Мужчину задержали. В его квартире сотрудники полиции обнаружили нож и похищенные телефоны.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, устанавливается причастность задержанного к ранее совершенным преступлениям.

Департамент полиции Нур-Султана рекомендует родителям организовать сопровождение своих несовершеннолетних детей, возвращающихся домой в вечернее время суток.


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