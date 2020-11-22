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Арматурой и парфюмом начали брать взятки чиновники Атырауской области

Находились коррупционеры, которые просили провести ремонт в кабинете.

Фото : rozetka.ua22 ноября 2020, 08:23

Чиновники Атырауской области берут взятки лошадьми и сертификатами магазинов косметики, сообщает zakon.kz со ссылкой на АкЖайык.

Интересный анализ провел департамент Агентства по противодействию коррупции Атырауской области, промониторив уголовные дела с начала текущего года.

Несмотря на большую работу по профилактике коррупционных правонарушений, чиновники продолжают получать взятки, причем не всегда деньгами, – цитирует "АкЖайык" сотрудников антикоррупционной службы.

Нередко это стройматериалы – так работник одного из районных акиматов потребовал за свои "услуги", помимо 200 тысяч тенге на "Каспи голд", 15 метров железной трубы и 260 метров арматуры.

А сотрудник департамента уголовно-исполнительной системы за свое покровительство потребовал купить стройматериалы и провести ремонт в его кабинете. Взяткой стали 1,8 литра краски, 2 щетки, 13 литров водоэмульсии.

Учреждения ДУИС вообще не перестают удивлять оригинальностью в этом плане. Чтобы пронести телефоны, сотрудник попросил курицу-гриль и запихал в нее смартфоны марки "Хуавей" и "Айфон" с зарядными устройствами, а также 140 таблеток трамадола и 4 флакончика тропикамид".

Как отмечает издание, прекрасная половина человечества предпочитает строительным материалам бьюти-продукты. Чиновница одного из областных управлений потребовала сертификат из парфюмерно-косметического магазина, сделав таким образом себе подарок на 8 Марта.

Также были и случаи "живых" взяток, например, лошадью.


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