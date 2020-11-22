Казахстанцев могут оштрафовать за ношение военной формы

Штраф для физических лиц около 14 тысяч тенге, для юридических - почти 70 тысяч.

В Атырау сотрудники военной полиции разъясняют любителям камуфляжной формы, что носить ее запрещено. Можно получить штраф, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

В специализированных магазинах спрос на военную экипировку высокий. За хорошее качество просят довольно приемлемую цену. Поэтому и нравится людям эта одежда. Вот только носить форму разных родов войск гражданским людям запрещено.

Да, слышал, что могут оштрафовать за это. Но мне очень нравится такая форма. Во-первых, качество хорошее. Одежда прочная, ноская, удобна в хозяйстве. Если будут штрафовать, так пусть тогда запретят магазинам продавать. Я другого варианта не вижу. Военную форму сейчас ведь можно свободно купить хоть где, - отметил житель Атырау Жандос Турланулы.

А еще к ней можно подобрать любые шевроны и нашивки разных родов войск. И никаких разрешительных документов не потребуется.

Военная форма пользуется популярностью у гражданского населения. Они больше используют ее как спецовку или рабочую одежду. А когда гражданский в камуфляже совершает преступление, общество расценивает - как преступление военнослужащего. Это подрывает имидж вооруженных сил и военнослужащих, - объяснил сотрудник военной полиции Бахтияр Дауренкулов.

В Атырау с начала разъяснительной акции вынесли 28 предупреждений. При повторном нарушении будут наказывать. Штраф для физических лиц около 14 тысяч тенге, для юридических - почти 70 тысяч.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!