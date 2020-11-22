Армения объявила День памяти погибших в Карабахе военных

По информации Еревана, в карабахском конфликте 2020 года погибли 2425 военнослужащих.

В Армении объявлен День памяти военнослужащих, погибших в карабахской войне, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом сообщает пресс-служба президента страны.

Решение о траурной дате было принято в ходе встречи президента Армении Армена Саркисяна и Католикоса всех армян Гарегина Второго.

По информации Еревана, в карабахском конфликте 2020 года погибли 2425 военнослужащих. В это число входят те, кого удалось опознать, еще не все погибшие внесены в списки потерь.

Кроме того, Минобороны непризнанной республики заявило о 1637 погибших военнослужащих Армии обороны Карабаха.

21 ноября омбудсмен Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян рассказал, что с момента начала поисковых работ в Карабахе найдено около 350 тел армянских военнослужащих.

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