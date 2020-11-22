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Названы самые надежные автомобили в мире

Подчеркивается, что в основе рейтинга лежат данные 330 тысяч водителей.

Фото : zr.ru22 ноября 2020, 12:21

Аналитики американского журнала Consumer Reports составили рейтинг брендов, которые выпускают самые надежные автомобили в мире, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Лидером списка оказалась японская компания Mazda с результатом 83 балла из 100 возможных. По версии экспертов, самые надежные модели: MX-5 Miata, CX-30, CX-3.

Второе место в рейтинге занимает бренд Toyota (74 балла). Специалисты выделяют модели Prius, Corolla и Prius Prime. Замкнула тройку компания Lexus, получившая 71 балл. Самыми надежными моделями аналитики называют UX, NX и GX.

Также в первую десятку попали такие производители авто, как Buick, Honda, Hyundai, Ram, Subaru, Porsche и Dodge.

Подчеркивается, что в основе рейтинга лежат данные 330 тысяч водителей, которые сообщили исследователям о выявленных проблемах с их авто за последний год. Итоговый результат объединяет полученный результат с данными, собранными в ходе испытаний на полигоне, опроса об удовлетворенности владельцев и сведениями о безопасности машин, после чего аналитики выводят комплексную оценку.


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