Главный санврач ВКО внес изменения в постановление о карантине
Изменения, в частности, касаются работы СТО, автомоек, ателье и фирм по ремонту техники, обуви.
Вышло новое постановление главного санитарного врача Восточно-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.
С 21 ноября в Восточно-Казахстанской области ослабляют ограничительные меры.
Постановление разрешает работу фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, тренажерных залов, спортивных комплексов, спа-центров/салонов. Это коснется городов Усть-Каменогорск, Риддер, Серебрянск и поселка Новая Бухтарма района Алтай.
Кроме того, в области сохранится запрет на функционирование межобластных и международных автобусных, микроавтобусных перевозок.
По состоянию на 19 ноября в организациях образования региона зарегистрировано 477 случаев коронавируса среди учащихся. Из них 125 случаев зафиксированы среди обучающихся в школах и 352 случая - среди обучающихся дистанционно. Также зарегистрировано 108 случаев заражения среди учителей.
Согласно новому постановлению главного санврача Северо-Казахстанской области в Петропавловске и Кызылжарском районе 50 процентов сотрудников организаций будут работать в дистанционном формате. Изменения вступают в силу 23 ноября 2020 года.
Не менее 80 процентов сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников). При штатном расписании менее 30 человек не менее 50 процентов сотрудников остаются на дистанционной форме работы, запретить проведение офлайн-совещаний, - говорится в постановлении от 20 ноября.
Ранее ограничения действовали только для организаций с численностью сотрудников от 30 человек.
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