Главный санврач ВКО внес изменения в постановление о карантине

Изменения, в частности, касаются работы СТО, автомоек, ателье и фирм по ремонту техники, обуви.

Вышло новое постановление главного санитарного врача Восточно-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.

С 21 ноября в Восточно-Казахстанской области ослабляют ограничительные меры.

Постановление разрешает работу фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, тренажерных залов, спортивных комплексов, спа-центров/салонов. Это коснется городов Усть-Каменогорск, Риддер, Серебрянск и поселка Новая Бухтарма района Алтай.

Кроме того, в области сохранится запрет на функционирование межобластных и международных автобусных, микроавтобусных перевозок.

По состоянию на 19 ноября в организациях образования региона зарегистрировано 477 случаев коронавируса среди учащихся. Из них 125 случаев зафиксированы среди обучающихся в школах и 352 случая - среди обучающихся дистанционно. Также зарегистрировано 108 случаев заражения среди учителей.

Согласно новому постановлению главного санврача Северо-Казахстанской области в Петропавловске и Кызылжарском районе​ 50 процентов сотрудников организаций будут работать в дистанционном формате. Изменения вступают в силу 23 ноября 2020 года.

Не менее 80 процентов сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников).​ При штатном расписании менее 30 человек не менее 50 процентов сотрудников остаются на дистанционной форме работы, запретить проведение офлайн-совещаний, - говорится в постановлении от 20 ноября.

Ранее ограничения действовали только для организаций с численностью сотрудников от 30 человек.

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