В Нур-Султане частично перекроют шоссе Алаш
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут.
Фото : gov.kz22 ноября 2020, 15:00
23 ноября с 12:00 до 18:00 планируется перекрытие крайней правой полосы путепровода шоссе Алаш (мост по Богенбай батыра) в направлении Центрального рынка от ул. Валиханова, сообщает zakon.kz.
Как сообщает сайт акимата столицы, жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – говорится в распространенном сообщении управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан.
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