Контракт Головкина на $100 млн пересмотрят на меньшую сумму

Следующий бой казахстанца состоится в декабре.

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) и стриминговый сервис DAZN ведут переговоры о пересмотре ранее подписанного договора, передает zakon.kz со ссылкой на The Athletic.

По контракту, Головкин должен был заработать 100 миллионов долларов за шесть поединков. Казахстанцу осталось провести три боя, но в DAZN попросили боксера пересмотреть условия сделки, согласно которой ему полагались 15 миллионов долларов в качестве гарантированного гонорара за бой.

DAZN попросил GGG сократить его гонорар. Сделка на шесть боев гарантировала ему выплату 15 миллионов долларов за каждый поединок, - написал инсайдер Майк Коппинджер.

В последний раз Головкин выходил на ринг в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США), когда победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула.

Следующий бой Головкина состоится 18 декабря, его соперником выступит Камил Шеремета.

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