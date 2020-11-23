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В ОАЭ нашли новые нефтяные месторождения

Новые месторождения были найдены в эмирате Абу-Даби. Их объем, по предварительным подсчетам, составляет 22 миллиарда баррелей в год.

Фото : Pixabay23 ноября 2020, 01:26

Высший нефтяной совет Объединенных Арабских Эмиратов (SPC) заявил об обнаружении бассейна нетрадиционной нефти, объем которого, по предварительным подсчетам, составляет 22 миллиарда баррелей в год, передает zakon.kz со ссылкой на Khaleej Times.

Новые месторождения были найдены в эмирате Абу-Даби.

В ходе заседания члены SPC также договорились об увеличении резервов традиционной нефти на 2 миллиарда баррелей.

Отмечается, что также на совещании был утвержден рекордный план нефтяной компании Абу-Даби ADNOC относительно капитальных расходов на сумму 448 млрд дирхам (примерно $122 млрд) в течение следующих пяти лет. Такой план позволит компании "разумно" расти.

ADNOC планирует в течение этого периода влить в экономику ОАЭ 160 млрд дирхам (44 млрд долларов США).


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