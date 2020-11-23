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Disney может отказаться от показа своих новых фильмов в кинотеатрах

В издании уточняют, что в компании еще не приняли окончательное решение.

Фото : pixabay.com23 ноября 2020, 01:57

Корпорация Disney рассматривает вариант с выпуском нескольких своих новых фильмов на своем стриминговом сервисе Disney+ без проведения показов в кинотеатрах, передает zakon.kz со ссылкой на ФАН.

Речь идет о таких фильмах, как "Пиноккио", "Питер Пэн и Венди" и "Круэлла". Однако в издании уточняют, что в компании еще не приняли окончательное решение.

Также студия еще не решила, по какой модели будут распространяться эти киноленты. Они могут стать бесплатными для подписчиков Disney+, как это было с мультфильмом "Душа", либо они станут платными для всех, как фильм "Мулан".


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