В Казахстане за сутки более 700 человек заразились COVID-19
Всего в стране подтверждено 126 182 случая.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 716 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 126 182 случая, из них:
в городе Алматы - 15636(+42),
в городе Нур-Султан - 15610(+40),
в ВКО - 15263 (+188),
в Атырауской области - 11538(+15),
в Карагандинской области - 10957(+20),
в ЗКО - 7772(+42),
в СКО - 5519(+96),
в Алматинской области - 5533(+12),
в городе Шымкент - 5330(+2),
в Павлодарской области - 5580(+98),
в Костанайской области - 4776(+77),
в Акмолинской области - 4624(+61),
в Жамбылской области - 4324(+10),
в Туркестанской области - 3461(+2),
в Актюбинской области - 3448(+8),
в Мангистауской области - 3426(+2),
в Кызылординской области - 3285(+1).
За прошедшие сутки в Казахстане 514 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 33
город Алматы - 153
Акмолинская область - 42
Актюбинская область - 3
Атырауская область - 3
Восточно-Казахстанская область - 98
Западно-Казахстанская область - 7
Карагандинская область - 11
Костанайская область - 16
Павлодарская область - 31
Северо-Казахстанская область - 117
Итого выздоровевших в Казахстане - 112 806.
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