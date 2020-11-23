В Казахстане за сутки более 700 человек заразились COVID-19

Всего в стране подтверждено 126 182 случая.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 716 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 126 182 случая, из них:

в городе Алматы - 15636(+42),

в городе Нур-Султан - 15610(+40),

в ВКО - 15263 (+188),

в Атырауской области - 11538(+15),

в Карагандинской области - 10957(+20),

в ЗКО - 7772(+42),

в СКО - 5519(+96),

в Алматинской области - 5533(+12),

в городе Шымкент - 5330(+2),

в Павлодарской области - 5580(+98),

в Костанайской области - 4776(+77),

в Акмолинской области - 4624(+61),

в Жамбылской области - 4324(+10),

в Туркестанской области - 3461(+2),

в Актюбинской области - 3448(+8),

в Мангистауской области - 3426(+2),

в Кызылординской области - 3285(+1).

За прошедшие сутки в Казахстане 514 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 33

город Алматы - 153

Акмолинская область - 42

Актюбинская область - 3

Атырауская область - 3

Восточно-Казахстанская область - 98

Западно-Казахстанская область - 7

Карагандинская область - 11

Костанайская область - 16

Павлодарская область - 31

Северо-Казахстанская область - 117

Итого выздоровевших в Казахстане - 112 806.

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