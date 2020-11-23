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Два человека погибли в лобовом столкновении на трассе в Павлодарской области

Пассажир ВАЗ-2107 с травмами госпитализирован в больницу.

Фото : pavon.kz23 ноября 2020, 08:56

О смертельной аварии рассказали в департаменте полиции региона, сообщает zakon.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.

ДТП случилось в субботу, 21 ноября, в 23.30, на 31-м километре автодороги Павлодар - Омск, вблизи села Сычевка Павлодарского района.

По информации полицейских, произошло лобовое столкновение ВАЗ-2107 и Lada Vesta.

В результате 53-летний водитель ВАЗа и 40-летний водитель Lada от полученных травм скончались на месте происшествия.

Пассажир ВАЗ-2107 с травмами госпитализирован в больницу. Автомашины водворены на штрафстоянку, проводится проверка, - добавили в ДП.


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