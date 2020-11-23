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О приросте коронавирусной пневмонии рассказали в Минздраве

За прошедшие сутки было зарегистрировано 44 случая заболевания.

Фото : Shutterstoc23 ноября 2020, 09:12

Свежие данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 23 ноября предоставили в Минздраве, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 44 случая заболевания. За сутки выздоровели 27 человек.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 41 203, случаев с летальным исходом - 427, всего выздоровели – 30 086 человек.

Смертность

От коронавируса за сутки умерли 7 человек, от пневмонии - 0.

Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 1990 человек, от пневмонии с 1 августа - 427.


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