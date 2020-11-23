Провокационными вбросами назвал Максат Зекенов анонимки в свой адрес

В ДП ВКО сообщили, что анонимные обращения о фактах противоправных действий не подтвердились.

Максат Зекенов, решивший покинуть пост начальника УП Семея на минувшей неделе, объяснил, что сделал это с целью защитить состав полиции города от провокаций со стороны, передает zakon.kz.

На минувшей неделе появилась информация о том, что в facebook была опубликована жалоба на начальника Управления полиции Семея от анонимного автора. Не представившийся человек обвинил Максата Зекенова в вымогательстве денег у личного состава.

В ДП ВКО по данному факту сообщили, что Управление собственной безопасности ДП совместно с Департаментом собственной безопасности МВД РК изучили анонимные обращения о фактах противоправных действий, в результате проверок доводы не подтвердились.

Но Зекенов все же написал рапорт об отставке и сегодня, 23 ноября, он объяснил почему.

Я, Зекенов Максат Амантаевич, начальник УП г.Семей, был вынужден покинуть пост с целью защитить состав полиции г.Семей от провокаций со стороны. Последние недели вокруг меня и моих сотрудников происходят неприятные события из-за анонимных сообщений, которые распространяются по мессенджерам и социальным сетям. Называю это провокацией, потому что подобные вбросы не имеют юридической силы. Пока идут действия по выяснению обстоятельств, из-за которых меня обвиняют в уголовном преступлении, хочу сослаться на один из важнейших принципов уголовного процесса - презумпция невиновности, - написал он, сославшись на ст. 77 Конституции РК - "Лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда".

Максат Зекенов указывает на то, что "любой гражданин в таких случаях имеет право давать показания, но он не обязан доказывать свою невиновность", поэтому его выступление сейчас - личная инициатива.

Такие заявления необычны для сотрудников правоохранительных органов и для государственных служащих, но с целью соблюдения законности, я пожелал чтобы вы услышали и другую сторону. Прежде чем выносить вердикт, должен состояться процесс, где будут проверены факты, допрошены стороны, свидетели, заслушаны экспертные заключения, представлены вещественные доказательства, протоколы и иные документы. Если жители Семея не хотят, чтобы я продолжал деятельность в нашем городе, то покину пост начальника полиции. Но пойду на данный шаг не из-за анонимных писем, которые не подкреплены абсолютно никакими доказательствами, а только по желанию горожан, - написал он.

Продолжит ли он дальше работать в правоохранительной системе или уйдет на пенсию, решит система внутренних дел.

Сейчас из-за мировой пандемии и стремительного развития цифровизации, мы вынуждены бороться не только за свое физическое здоровье, но и за информационную безопасность. Берегите себя, родных и близких. Здоровья Вашим семьям! - резюмировал Зекенов.

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