Доллар подешевел на торгах

Курс доллара снизился на 1,35 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 426,62 тенге, снизившись на 1,35 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 426-429 тенге, евро - 507-509,4 тенге, рос. рубль - 5,6-5,7 тенге.

Между тем цены на нефть на ведущих мировых биржах незначительно повысились.

Так, средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов с поставкой в январе на Inter Continental Exchange (ICE) – ICE Brent Crude Futures в Лондоне составила $44,96 (+0,76) за баррель.

Средневзвешенная стоимость декабрьских нефтяных фьючерсов на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $41,15 (+0,41) за баррель.

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