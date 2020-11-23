Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Всего в декабре 11 выходных дней.
Фото : almaty.tv23 ноября 2020, 11:41
В декабре казахстанцев ждет сразу два праздника, передает zakon.kz.
Так, 1 декабря страна отмечает День Первого Президента Казахстана. Этот день является входным.
Кроме того на День независимости выпадает сразу четыре дня праздничных дня - 16, 17, 18 и 19 декабря.
При этом рабочий день с пятницы, 18 декабря, переносится на воскресенье, 20 декабря.
Всего в декабре нас ждет 20 рабочих дней и 11 выходных.
Стоит отметить, что 31 декабря является рабочим днем.
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