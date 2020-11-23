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Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре

Всего в декабре 11 выходных дней.

Фото : almaty.tv23 ноября 2020, 11:41

В декабре казахстанцев ждет сразу два праздника, передает zakon.kz.

Так, 1 декабря страна отмечает День Первого Президента Казахстана. Этот день является входным.

Кроме того на День независимости выпадает сразу четыре дня праздничных дня - 16, 17, 18 и 19 декабря.

При этом рабочий день с пятницы, 18 декабря, переносится на воскресенье, 20 декабря.

Всего в декабре нас ждет 20 рабочих дней и 11 выходных.

Стоит отметить, что 31 декабря является рабочим днем.


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