Ученые убили раковые клетки с помощью революционной технологии

Пройдет некоторое время, прежде чем испытания начнут на людях.

Исследователи из Тель-Авивского университета в Израиле использовали систему CRISPR/Cas9 для лечения агрессивных раковых заболеваний и заявили, что их достижение знаменует собой смелый шаг в борьбе с болезнью, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

CRISPR/Cas9 - это инструмент для редактирования генов. Ученые с помощью "генетических ножниц" вырезали ненужные клетки. В дополнение к удалению генетики могут также добавлять или изменять участки последовательности ДНК.

Ранее этот инструмент использовался при работе с эмбрионами. Ученые искали возможность использования этой системы на взрослых людях. Но для начала исследователи при Школе биомедицины и онкологических исследований Шмуниса использовали его для лечения рака у мышей. Они разработали новую систему доставки липидов на основе наночастиц, которая специально нацелена на раковые клетки и уничтожает их с помощью генетических манипуляций.

По словам профессора Дэна Пира, это первое исследование в мире, которое доказывает, что система редактирования генома CRISPR может быть использована для эффективного лечения рака у живого животного.

Необходимо подчеркнуть, что это не химиотерапия. Нет никаких побочных эффектов, и раковые клетки, обработанные таким образом, никогда не станут активными снова. Молекулярные ножницы Cas9 разрезают ДНК раковой клетки, тем самым нейтрализуя ее и навсегда предотвращая репликацию, - рассказал он.

Для исследования ученые "редактировали" наиболее агрессивные формы рака - глиобластому (одну из самых смертоносных форм рака головного мозга) и метастатический рак яичников.

После одной процедуры продолжительность жизни мышей с глиобластомой удвоилась, а их общая выживаемость увеличилась примерно на 30%. Результат был столь же успешен у мышей с раком яичников, причем общая выживаемость улучшилась на 80%.

Технология редактирования генома CRISPR, способная идентифицировать и изменять любой генетический сегмент, произвела революцию в способности разрушать, восстанавливать или даже заменять гены. Несмотря на его широкое использование в исследованиях, клиническая реализация все еще находится в зачаточном состоянии. Эффективная система доставки необходима для безопасной и точной доставки CRISPR к клеткам. Разработанная нами система доставки нацелена на ДНК, ответственную за выживание раковых клеток. Это инновационное лечение агрессивных раковых заболеваний, которые сегодня не имеют эффективного лечения, - сказал профессор.

Команда ученых намерена провести аналогичные исследования по раку крови и мышечной дистрофией. Они подчеркнули, что пройдет некоторое время, прежде чем испытания начнут на людях.

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