Фейковую рассылку на оформление выплаты 42500 распространяют в Сети
Никогда не отправляйте свою ЭЦП посторонним людям.
Фото : Хабар 2423 ноября 2020, 12:04
Согласно данным Министерства труда и соцзащиты населения РК социальная выплата 42 500 тенге сейчас не назначается, сообщает zakon.kz.
Все рассылки на телеграм-боты и иные ссылки являются мошенническими. При оформлении мошенники получают доступ к персональным данным и ЭЦП. Никогда не отправляйте свою ЭЦП посторонним людям, даже госслужащим! Не доверяйте информации из не подтвержденных источников!, - сообщили в ведомстве.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5048566-5b21b25efa81300fd0ed4c9b87574020
Сейчас читают