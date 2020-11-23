Фейковую рассылку на оформление выплаты 42500 распространяют в Сети

Никогда не отправляйте свою ЭЦП посторонним людям.

Фото : Хабар 24

Согласно данным Министерства труда и соцзащиты населения РК социальная выплата 42 500 тенге сейчас не назначается, сообщает zakon.kz. Все рассылки на телеграм-боты и иные ссылки являются мошенническими. При оформлении мошенники получают доступ к персональным данным и ЭЦП. Никогда не отправляйте свою ЭЦП посторонним людям, даже госслужащим! Не доверяйте информации из не подтвержденных источников!, - сообщили в ведомстве.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке