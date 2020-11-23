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Фейковую рассылку на оформление выплаты 42500 распространяют в Сети 

Никогда не отправляйте свою ЭЦП посторонним людям.

Фото : Хабар 2423 ноября 2020, 12:04

Согласно данным Министерства труда и соцзащиты населения РК социальная выплата 42 500 тенге сейчас не назначается, сообщает zakon.kz.

Все рассылки на телеграм-боты и иные ссылки являются мошенническими. При оформлении мошенники получают доступ к персональным данным и ЭЦП. Никогда не отправляйте свою ЭЦП посторонним людям, даже госслужащим! Не доверяйте информации из не подтвержденных источников!, - сообщили в ведомстве.


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