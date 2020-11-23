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Вспышки в небе напугали жителей Семея

"Небесное шоу" активно обсуждали в социальных сетях.

Фото : скриншот видео23 ноября 2020, 12:25

Жители Семея стали очевидцами вспышек в небе. Инцидент произошел в ночь на 23 ноября, передает zakon.kz.

Видеозаписи появились в городских пабликах в социальных сетях. Очевидцы написали, что видели что-то похожее на молнию или фейерверки. У некоторых на несколько секунд отключилось электричество в доме. Другие пользователи шутили, что это очередной сюрприз, который преподнес 2020 год.

Инцидент прокомментировали в филиале "Семейские территориальные электрические сети" АО KEGOC.

Выяснилось, что на линии произошло короткое замыкание.

На линии 35 киловольт произошло короткое замыкание на землю, в следствие чего на ПС 18 произошло повреждение концевой муфты кабеля 35кВ с замыканием на землю. Пострадавших нет, 18-я подстанция работает в заданном режиме, - сообщили в филиале.

Линия будет восстанавливаться силами ВК РЭК.


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