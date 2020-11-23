Более тысячи скотокрадов задержали в Казахстане с начала года

Некоторые из них действовали группами и воровали по 100 голов.

Начальник Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Казахстана Думан Таев рассказал о скотокрадстве и как с ним борются, передает корреспондент zakon.kz.

Для борьбы с групповой формой краж скота в регионах работают оперативно-поисковые группы, которыми проводятся рейды по скотным рынкам, местам забоя скота и его стихийной торговли. С начала года задержано 1 024 скотокрада, в том числе 145 действующих в группе, - отметил Думан Таев во время онлайн-брифинга.

Так, сотрудниками ДП Туркестанской области была выявлена преступная группа в составе трех человек, которые совершили 19 краж скота в Кентауском районе.

В Западно-Казахстанской области пресечена криминальная деятельность группы скотокрадов - братьев Ешовых, которые были изобличены в совершении 52 краж. Всего ими было похищено более 170 голов.

В целом, за последние пять лет количество краж скота снижено на 42%. Если в 2015 году было зарегистрировано более 8 тысяч таких преступлений, то в 2019 году 4,5 тысячи. На 38% сократилось число похищенных животных - с 25 тысяч голов до 16 тысяч. Аналогичная тенденция и в текущем году, где за 10 месяцев количество краж скота сократилось на 41% - с 3 789 до 2 248, и почти на четверть снижено число похищенного поголовья - с 11 276 до 8 888, - сообщил начальник Департамента криминальной полиции.

По его словам, более 60% преступлений были совершены из-за вольного выпаса скота, когда животные неделями и месяцами находились без контроля. В связи с чем местные исполнительные и представительные органы были законодательно наделены компетенцией по разработке и утверждению правил выпаса сельскохозяйственных животных.

Установлена административная ответственность за их нарушение по статье 408 КоАП, которой предусмотрен штраф в размере от 3 до 10 МРП. На основе указанных правил по выпасу сельскохозяйственных животных, в регионах принимаются собственные правила с учетом местности и поголовья. Теперь согласно правилам запрещается бесконтрольный выпас скота, это позволит обеспечить сохранность сельскохозяйственных животных, - уточнил он.

Кроме того, с февраля в Уголовный кодекс была введена отдельная статья 188-1 "Скотокрадство", предусматривающая максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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