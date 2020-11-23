Когда начнут проводить тои, концерты в Казахстане

Все ищут безопасные варианты.

В Казахстане до сих пор под запретом развлекательные массовые мероприятия, в том числе концерты, свадьбы, тои. Огромное количество людей, занятых в сфере организации мероприятий, а это около 300 тыс. человек, до сих пор перебиваются случайными заработками либо сменили профессию. Реально ли в условиях не утихающей пандемии коронавируса возобновить концерты, тои в Казахстане, выяснял корреспондент zakon.kz.

Начиная с марта этого года, когда в нашей стране был введен ЧП, более 500 ранее запланированных концертов были отменены или перенесены. Объем денег, инвестированных организаторами мероприятий (концерты, шоу, балеты, привозные цирки и так далее), исчисляется суммой не менее 5 млн долларов.

Без работы осталось минимум 300 тыс. человек, а сумма недополученных бюджетом налогов по разным данным оценивается в 5 млрд тенге. Цифры в разных источниках отличаются, но проблема от этого никуда не ушла. Тем более, что по статистике, максимальная доля работников индустрии составляет 5,3% от работоспособного населения Казахстана (15+)

Я думаю, если мы весной 2021 года не запустимся, и вся эта история продлится в следующем году, то многие компании ждет банкротство, однозначно. Я знаю много людей из сферы ивент-индустрии, которые работают в доставке, строительстве, кто-то работает охранником. Нам всем говорят о том, что нужно перестраиваться, искать новые формы заработка. Хорошо. Мы потихоньку устраиваемся, даже таксуем. Но выигрывает ли от этого культура? Будет ли у нас развитие и сколько времени потребуется, чтобы вернуть все это обратно? Я думаю, года 3 как минимум, - считает директор казахстанского международного билетного агентства и отечественного концертного агентства Сабит Сулейменов.

Без работы остались артисты, организаторы мероприятий и люди, работающие на событиях, не только в Казахстане. И во всем мире люди искусства ищут способы, как проводить концерты в традиционном формате, если пандемия коронавируса затянется надолго. В Лондоне предлагают на входе тестировать на коронавирус всех зрителей, пришедших на концерт. Правда, за это публика будет доплачивать из своего кармана. Сейчас 1 тест стоит около 25 долларов, но если правительства стран будут субсидировать их покупку, то для зрителей тест может стоить 2-3 доллара. В таком случае это будет доступная опция для всех, и можно будет проводить концерты в достаточно больших масштабах.

Надо решить, как действовать дальше. Если на входе сможем сделать дешевые тесты приходящим на концерты, то это - выход из ситуации. Не надо распределять бюджеты на компании, нужно удешевить тесты для проведения проверок при входе на площадки. Если мы к этому придем, в лучшем случае мы действительно сможем открыться весной 2021 года, это свадьбы, концерты, мероприятия. Это основная задача, я считаю. Соцдистанция будет в очереди перед входом на концерт, есть много механизмов, чтобы не создавать очередь и скопление людей. Считаю, что по времени вход на концерт не увеличится. Тест делается моментально. Вопрос в его цене, - уверен основатель международного форума Colisium, руководитель концертного агентства Владимир Кравченко.

Конечно, если с тестами для зрителей ничего не получится, можно проводить концерты по-прежнему онлайн. Но руководители казахстанских концертных агентств в один голос говорят, что в скором времени это надоест людям, и спрос на онлайн-выступления быстро упадет в самое ближайшее время.

Это классная идея, чтобы делать тесты на входе. Но вопрос, в какое время тесты в Казахстане будут настолько дешевыми. Мне кажется, было бы правильно начать проводить концерты с ограничениями, но в традиционном формате, с ограничениями числа зрителей, с соблюдением социальной дистанции. Это по ближайшему году и следующему. Есть ощущение, что вскоре у общества выработается иммунитет, пропадет страх. Люди сейчас так сильно не боятся вирус морально, как весной, это приближает скорое возобновление деятельности артистов, - сказал креативный директор, со-основатель концертного агентства из Нур-Султана Санат Шапашов.

С ним солидарен и Сабит Сулейменов. Он поделился данными одного исследования, проведенного в Германии, согласно которому риск заразиться на концерте при соблюдении ограничительных мер - от 0,4% до 2,3%.

Власти нашей страны пока с большой осторожностью снимают карантинные ограничения, и на данный момент о планах по разрешению работы сферы организации мероприятия не сообщалось. А это значит, что пока еще не придумали такой способ проводить праздники, концерты и массовые мероприятия так, чтобы никто из побывавших на них зрителей не заболел коронавирусом. Как скоро выход из положения будет найден – покажет время.

Альберт Ахметов

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