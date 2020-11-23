Газификация Казахстана: сколько потратили и что сделано

Также озвучены планы по переводу ТЭЦ-2 Алматы на газ и названы столичные микрорайоны, подлежащие газификации во второй и третьей очереди.

Более 36 млрд тенге выделили из республиканского бюджета в 2020 году на работы по подключению к "голубому топливу" регионы Казахстана. До конца года остался месяц, а значит можно подводить предварительные итоги. Редакция zakon.kz обратилась в Министерство энергетики с официальным запросом и узнала о проведенной работе.

По данным Минэнерго, на выделенные средства планировалось реализовать 51 проект по газоснабжению Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей и городов Нур-Султан и Шымкент. На сегодняшний день к финишу близятся 22 проекта.

Так, по состоянию на 2020 год уровень газификации регионов следующий:

- Атырауская область - 99,6%;

- Мангистауская область - 99%;

- Алматы - 98,8%;

- Западно-Казахстанская область - 96,2%;

- Шымкент - 92,1%;

- Актюбинская область - 90,1%;

- Жамбылская область - 88,6%;

- Кызылординская область - 64,5%;

- Туркестанская область - 58,3%;

- Костанайская область - 56%;

- Алматинская область - 39,4%;

- Восточно-Казахстанская область - 1,2%.

Напомним, в декабре 2019 года было завершено строительство и введен в эксплуатацию І этап магистрального газопровода "Сарыарка" по маршруту "Кызылорда - Нур-Султан". Говорилось, что экологически чистым топливом обеспечат столицу, центральные и часть северных регионов страны.

Для подачи газа населению в настоящее время ведется строительство газораспределительных сетей в городе Нур-Султан, Карагандинской и Акмолинской областях. В перспективе планируется газификация Акмолинской и Северо-Казахстанской областей страны путем реализации II и III этапов проекта строительства магистрального газопровода "Сарыарка", - уточнили в ведомстве.

Как известно, строительство газораспределительных сетей в Нур-Султане разделили на три очереди. Акиматом столицы была спроектирована первая очередь с девятью пусковыми комплексами. На сегодняшний день по всем пусковым комплексам определены подрядные организации и ведутся строительно-монтажные работы.

Чтобы было понятно, первые два пусковых комплекса предусматривают строительство подводящих газопроводов к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Следующие четыре предусматривают газификацию жилых массивов "Коктал - 1" и "Коктал - 2". По остальным планируется газификация жилых массивов "Промышленный", "Юго-Восток", "Железнодорожный".

На сегодняшний день завершено строительство и введены в эксплуатацию пусковые комплексы, подводящие сети к ТЭЦ, третий пусковой комплекс, подводящий к микрорайонам "Коктал-1", "Коктал-2", и седьмой к микрорайону "Железнодорожный".

В текущем году ожидается завершить строительство четвертого пускового комплекса по газификации микрорайона "Коктал-2", шестого по газификации "Коктал-1" и восьмого по газификации микрорайона "Промышленный". Таким образом, в текущем году планируется газифицировать жилые массивы "Коктал-1", "Коктал-2", "Железнодорожный", "Промышленный". В 2021 году планируется завершить строительство пятых и девятых пусковых комплексов для газификации микрорайонов "Агрогородок" и "Юго-Восток", - уточнили в Минэнерго.

Кроме того, акиматом Нур-Султана проводятся проектно-изыскательные работы по второй и третьей очереди газификации столицы. По второй очереди планируется газифицировать жилые районы "Интернациональный", "Мичурино", "Куйгенжар", "Тельман", "Пригородный", "Family Village", "Garden Village". Третья очередь проекта включает жилые районы "Ильинка", "Чубары", "Ондирис", "Кирпичный завод".

Тарифы на газ определяет Министерство национальной экономики. Для каждого региона они свои, сейчас действуют эти:

- Нур-Султан - 30,9 тенге/м³;

- Туркестан - 28,2 тенге/м³;

- Шымкент - 28,2 тенге/м³;

- Алматы - 26,3 тенге/м³;

- Талдыкорган - 26,4 тенге/м³;

- Тараз - 22,8 тенге/м³;

- Костанай - 20,9 тенге/м³;

- Кызылорда - 18,7 тенге/м³;

- Уральск - 15,4 тенге/м³;

- Усть-Каменогорск - 10 тенге/м³;

- Актау - 8,9 тенге/м³;

- Актобе - 8,7 тенге/м³;

- Атырау - 7,3 тенге/м³.

Справочно: цифры указаны без учета НДС.

Касательно вопроса предоставления льготных условий на подключение к газоснабжению, то он решается индивидуально по областям на уровне местных представительных органов. Например, в Нур-Султане затраты на проведение и установку газового котла будут возмещать пенсионерам по возрасту, инвалидам, детям-инвалидам, многодетным материям и многодетным семьям, проживающим в частных жилых домах с печным отоплением, - отметили в Министерстве энергетики.

Но остался еще один вопрос, который до сих пор не решен - перевод ТЭЦ-2 Алматы с угля на газ. Стоит отметить, что эта станция самый крупный источник теплоснабжения города. Заняться ее переводом на газ поручал еще в 2017 году Первый Президент Казахстана.

17 ноября ТЭЦ посетил министр энергетики Нурлан Ногаев. Как стало известно позднее, технико-экономическое обоснование уже готово. Проект по переводу планируют реализовывать поэтапно к концу 2025 года. Помимо этого, в данный момент идут внутрикорпоративные процедуры по одобрению разработки ТЭО перевода ТЭЦ-3 на газ между АО "Самрук-Энерго" и АО "Самрук-Казына".

Отметим, в 2019 году из республиканского бюджета было выделено 39,3 млрд тенге на проекты по газификации Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской областях и Нур-Султан. В целом планировалось реализовать 88 проектов, из которых 16 - продолжающихся и 72 новых. По итогам года были завершены 36 проектов, что позволило порядка 500 тыс. человек получить доступ к природному газу.

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