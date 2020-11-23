Влюбленная пара упала с 25 этажа в Актобе 

Проводится проверка по выяснению причин и мотивов совершения суицида.

В Актобе парень и девушка упали с 25 этажа, сообщает zakon.kz.

В ходе расследования уголовного дела, зарегистрированного по факту без вести пропавшей несовершеннолетней девочки от 21 ноября 2020 года, в ЦОУ УП Актобе 22 ноября в 07 часов утра поступило сообщение от жителя Актобе, о том, что во дворе дома №112 "В" в 11-ом микрорайоне обнаружены трупы двух молодых людей.

Во время проверки были установлены личности, которыми оказались ранее без вести пропавшая 17-летняя девочка и ее 18-летний друг. Причиной смерти стало совершение суицида, а именно парень с девочкой выпрыгнули с балкона подъезда, расположенного на 25 этаже вышеуказанного дома, - сообщили в полиции.

Полицейскими были изъяты личные вещи погибших. Проводится проверка по выяснению причин и мотивов совершения суицида. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Данный факт зарегистрирован по ст.105 ч.3 УК РК "Доведение до самоубийства".

Самыми распространенными причинами самоубийства у подростков являются неразделенная любовь, конфликты со сверстниками или родителями, страх за будущее, одиночество. Родители должны обращать внимание на эмоциональное состояние ребенка. Нужно общаться, обсуждать проблемы, учить их решать, внушайте оптимизм ребенку. Если вы не справляетесь сами, чувствуете неблагополучие в социальной, эмоциональной сфере вашего ребенка, не стесняйтесь обращаться за помощью. Не надейтесь, что все само собой пройдет и наладится. Проявите бдительность, - сказал начальник ДП Актюбинской области А.Арыстанов.

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