Мамин дал ряд поручений по ситуации с COVID-19

В "красной зоне" находятся 5 регионов.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, сообщает zakon.kz.

Как отмечается на сайте главы правительства, рассмотрен ход исполнения поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева, данных на заседании МВК 16 ноября т. г.

О санитарно-эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах доложил министр здравоохранения А. Цой, работе по мониторингу ценовой политики на лекарственные средства — председатель Агентства по защите и развитию конкуренции С. Жумангарин, обеспечении сырьем отечественных производителей средств индивидуальной защиты — вице-министр индустрии и инфраструктурного развития А. Ержанов, готовности военных госпиталей и стационаров МВД — министры обороны Н. Ермекбаев и внутренних дел — Е. Тургумбаев, усилении контроля за качеством образования — министр образования А. Аймагамбетов, ситуации в регионах — акимы г. Нур-Султан А. Кульгинов, Павлодарской области — А. Скаков, Северо-Казахстанской области — К. Аксакалов, Костанайской области — А. Мухамбетов.

Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется практически во всех регионах Казахстана. Показатель репродуктивности вируса по республике составляет 1,07. Заполняемость инфекционных коек — 22%, реанимационных — 17%. В "красной зоне" находятся 5 регионов: Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская области. В "желтой зоне" 2 региона: Западно-Казахстанская область и город Нур-Султан.

Глава Правительства поручил Министерствам здравоохранения, индустрии совместно с акиматами завершить поставку медицинского оборудования и обеспечить полную укомплектованность реанимационных отделений инфекционных стационаров.

Премьер-Министр поручил обеспечить 100%-ю готовность ведомственных больниц и госпиталей на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. Министерствам внутренних дел, труда, образования, обороны совместно с акиматами поручено усилить контроль за соблюдением профилактических и противоэпидемических мероприятий в организованных коллективах.

Министерству здравоохранения, акиматам дано поручение принять меры по обеспечению достоверности (ретестированию) лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.

При этом в целях обеспечения прозрачности исследований до 1 декабря т. г. будет завершена интеграция лабораторий с единой информационной системой. Министерству здравоохранения поручено в недельный срок изменить порядок регулирования цен на антиковидные препараты в целях снижения предельной стоимости лекарств. Агентству по защите и развитию конкуренции дано поручение проводить анализ конъюнктуры цен на зарубежных фармацевтических рынках для недопущения завышения стоимости антиковидных препаратов в РК.

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