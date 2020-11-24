Новые случаи пневмонии и смерти от КВИ зарегистрированы в Казахстане

За прошедшие сутки зафиксированы 20 случаев.

Информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 24 ноября 2020 года предоставили в Минздраве, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зафиксированы 20 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 30 человек выздоровели.



Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 41203, летальных случаев - 428, выздоровевших - 30086.

Смертность

За сутки от коронавируса умерли 6 человек, от пневмонии - 1.

С начала пандемии от коронавируса скончались 1996 человек, от пневмонии с 1 августа - 428.

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