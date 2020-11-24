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Названы самые загрязненные города Казахстана

Проведенный в 2019 году экологический мониторинг показал, что 10 городов относятся к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха.

Фото : avatars.mds24 ноября 2020, 09:49

Загрязнение воздуха и поверхностных вод наблюдаются в десяти городах страны, сообщил на заседании правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент zakon.kz.

Нас всех волнуют основные экологические проблемы - это загрязнение атмосферного воздуха и поверхностных вод. Несовершенная система обращения с отходами, историческое загрязнение, недостаток озеленения, — сказал Мирзагалиев.

Министр добавил, что согласно экологического мониторинга атмосферного воздуха по итогам 2019 года из 45 населенных пунктов 10 городов относятся к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха.

Это города Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент. Кроме того, значительный объем выбросов, загрязняющих веществ приходится на Павлодарскую область, — уточнил Магзум Мирзагалиев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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